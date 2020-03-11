Yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'da yoldan çıkan aracın şoförü yaralandı.
11.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:26
Adana'da yoldan çıkan aracın şoförü yaralandı.
Gökhan Yavuz'un kullandığı 01 DBD 13 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda yoldan çıktı.
Arazide yaklaşık 25 metre sonra durabilen aracın şoförü yaralandı.
Yavuz, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastahanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA