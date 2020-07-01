Yoldan çıkan otomobilin şarampole yuvarlanmasını ağaçlar önledi
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Yoldan çıkan otomobilin şarampole yuvarlanmasını ağaçlar önledi

Yoldan çıkan otomobilin şarampole yuvarlanmasını ağaçlar önledi Tokat'ta şarampole uçan otomobil ağaçlara takılı kaldı.

01.07.2020 08:25 | Son Güncelleme: 01.07.2020 08:36

Yoldan çıkan otomobilin şarampole yuvarlanmasını ağaçlar önledi

TOKAT - Tokat'ta şarampole uçan otomobil ağaçlara takılı kaldı. Aracın icerisindekiler ölümden döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat- Sivas kara yolu Kızıneniş mevkinde meydana geldi. Kazada, Y.Ü idaresindeki 78 AS 359 plakalı Toyota Corolla marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole savruldu. Bariyerin bulunmadığı yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobil yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanmak son anda kurtuldu. Kazada; aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı. Başından yaralanan genç kız ambulansa alınırken, yerde yatan kardeşi ile diğer ablası bir süre ikinci ambulansın gelmesini bekledi. Sedye ile ambulansa alınan M.Ü ile diğer hafif yaralı olan ablası ile Tokat Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan anne ve baba da kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Trafik ekipleri kazanın olduğu bölgede inceleme başlattı.

Yoldan çıkan otomobilin şarampole yuvarlanmasını ağaçlar önledi

Kaynak: İHA

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