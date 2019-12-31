Yoldan çıkan otomobilin akaryakıt istasyonuna girmesi güvenlik kamerasına yansıdı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobilin akaryakıt istasyonuna girmesiyle oluşan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobilin akaryakıt istasyonuna girmesiyle oluşan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
İlker Balta'nın kullandığı 09 ER 802 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Malkara-Keşan yolu D-110 yan yoldaki akar yakıt istasyonuna girdi.
Akaryakıt pompalarını koruyan demirlere çarparak duran otomobildeki sürücü Balta ile araçta yolcu olarak bulunan Zafer Özdoğan hafif yaralandı.
Yaralılar ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada otomobilin akaryakıt pompalarını koruyan demirlere çarparak durması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.