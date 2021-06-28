Yoldan çıkan otomobil zeytin bahçesine girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yoldan çıkan otomobil zeytin bahçesine girdi

Yoldan çıkan otomobil zeytin bahçesine girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Havran ilçesinde yoldan çıkan otomobilin zeytin bahçesine girdiği kazada 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde yoldan çıkan otomobilin zeytin bahçesine girdiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Havran-Balıkesir karayolu Köylüce Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mustafa D. idaresindeki 10 FP 915 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytinliğe girdi. Zeytin ağaçlarına çarparak duran aracın sürücüsü ve yanında bulunan Erdal B. hafif yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

(Bekir Terzioğlu/ İHA)

Yoldan çıkan otomobil zeytin bahçesine girdi
Yoldan çıkan otomobil zeytin bahçesine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gece vakti iki bina arasındaki boşluğa düşen kadın yaşamını yitirdi
Gece vakti iki bina arasındaki boşluğa düşen kadın yaşamını yitirdi
Minik Halit'in çakmakla oyunu evi kül etti! Anne ve oğlu yanarak can verdi
Minik Halit'in çakmakla oyunu evi kül etti! Anne ve oğlu yanarak can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Halit Ergenç Şevval Şahin
Spor Cristiano Ozan Tufan Burak Elmas Yiğit Şardan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yoldan çıkan otomobil zeytin bahçesine girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 23:21:45. #1.14#

title