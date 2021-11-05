Yoldan çıkan otomobil toprak yığına çarptı: 1 yaralı

KARABÜK (İHA) - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, yolda çıkan otomobil karşı şeride geçerek toprak yığınına çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Eflani karayolu Kırıklar köyü mevki'inde meydana geldi. Karabük'ten Eflani istikametine seyreden Nurullah Çetinkaya (39) idaresindeki 78 AAS 159 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıkarak toprak yığınına çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü için olay yerine Safranbolu itfaiye ekipleri ile AFAD ve 112 ekipleri sevk edildi.

Otomobilden çıkarılan yaralı sürücü Çetinkaya, olay yerinde yapılan ilk tedavisinin ardından hastaneye sevk edildi. - KARABÜK

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