Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
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Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday'da Fidanlık Şefliği önünde sürücüsü öğrenilemeyen 06 GAN 15 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araç içinde yaralanan 3 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KASTAMONU

Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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