Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ağır yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ağır yaralı DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ağır yaralı

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza,18.30 sıralarında Çivril ilçesi Yamanlar Mevkii'nde meydana geldi. Cevdet Kurt (50) yönetimindeki 20 L 9961 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlanan otomobil, yol kenarında bulunan tarım aletlerine çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Kurt ile araçta bulunan Mehmet Demir (70) ve Naciye Demir (65) ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT