08.11.2019 20:22 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:24

Yoldan çıkan otomobil takla attı, emniyet kemeri sürücüyü kurtardı

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri hayat kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında, Bursa istikametinden Antalya'ya gitmekte olan Recep U.idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı. Kaza nedeniyle araç hurdaya dönerken Sürücü Recep U.'nun emniyet kemerinin takılı olması hayatını kurtardı. Kaza sonrasında ayakta tedavi edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA