Yoldan çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'da yoldan çıkan otomobilin şarampolde takla atığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da yoldan çıkan otomobilin şarampolde takla atığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 10 YZ 340 plakalı Ford marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Meydana gelen kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trafik kazasında yaralanan kadına hastane önünde pes dedirten tepki: Öl sen, geber
Trafik kazasında yaralanan kadına hastane önünde pes dedirten tepki: Öl sen, geber
Başkent'te korkunç kaza! Tıra çarpıp hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı
Başkent'te korkunç kaza! Tıra çarpıp hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı
1 saniye sonrası facia! Yayanın iki araç arasında kaldığı kaza saniye saniye kamerada
1 saniye sonrası facia! Yayanın iki araç arasında kaldığı kaza saniye saniye kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Deniz Poyraz Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Seda Sayan Burak Özçivit
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Burak Elmas Emre Kocadağ Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 15:43:23. #1.14#

title