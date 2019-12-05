Yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
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Yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Rize'de meydana gelen kazada kamyonet şarampole yuvarlandı.

05.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:30
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

'de meydana gelen kazada kamyonet şarampole yuvarlandı. Kaza da 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Timya Vadisi Dağdibi yolu üzerinde meydana gelen kazada 53 AAE 717 plakalı kamyonet, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak alt yola düştü. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Rize Devlet hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - RİZE

Kaynak: İHA
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