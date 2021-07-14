Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 Yaralı
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Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 Yaralı

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 Yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu-Ağlı karayolu üzerinde yoldan çıkan otomobilin şarampolde takla atması neticesinde meydana gelen kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kastamonu-Ağlı karayolu üzerinde yoldan çıkan otomobilin şarampolde takla atması neticesinde meydana gelen kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Seydiler-Ağlı karayolu üzerinde Şalgam köyü mevkiinde 56 yaşındaki F.K. idaresinde 34 VM 8336 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Ağaçlara takılarak duran otomobilin sürücüsü F.K. ile araçta yolcu olarak bulunan 59 yaşındaki H.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 Yaralı
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 Yaralı
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 Yaralı
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 Yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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