Bilecik'te yoldan çıkarak ağaç köklerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Bilecik'te yoldan çıkarak ağaç köklerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bilecik'te yoldan çıkarak ağaç köklerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaç köklerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaç köklerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyreden Yusuf K. idaresinde 07 AOS 715 plakalı otomobil, Bekdemir Köyü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Otomobil yolun sağ tarafında parçalanmış halde bırakılan ağaçların köklerinin üzerine çıkarak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü Yusuf K. ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi tarafından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bilecik'te yoldan çıkarak ağaç köklerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bilecik'te yoldan çıkarak ağaç köklerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bilecik'te yoldan çıkarak ağaç köklerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bilecik'te yoldan çıkarak ağaç köklerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi
2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi
MUĞLA HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
MUĞLA HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler
Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Özcan Deniz Burak Sergen
Spor Ünal Karaman Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bilecik'te yoldan çıkarak ağaç köklerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 15:09:48. #1.15#

title