Yoldan çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yola dökülen kumdan dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yola dökülen kumdan dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.50 sıralarında Bartın - Safranbolu D-755 karayolu üzerinde meydana geldi. Safranbolu'dan Kastamonu istikametine seyreden Ramazan Demirtaş (43) idaresindeki 37 HF 989 plaka Peugeot marka otomobili seyir halinde iken, iddiaya göre yola dökülen kumdan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ramazan Demirtaş ile yanında bulunan eşi Hanife Demirtaş (42) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada vücudunda kırıklar bulunan ve durumu ağır olan sürücü Ramazan Demirtaş, tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

Demirtaş'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı