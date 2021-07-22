Yoldan çıkan otomobil şarampolde takla attı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yoldan çıkan otomobil şarampolde takla attı: 2 yaralı

Yoldan çıkan otomobil şarampolde takla attı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yoldan çıkan otomobil şarampolde takla attı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yoldan çıkan otomobil şarampolde takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İhsangazi karayolu üzerinde Gödel köyü mevkiinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU

Yoldan çıkan otomobil şarampolde takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2 gündür her yerde aranıyor! Kurbanlık koyunun peşine düşüp kaybolan tıp öğrencisi, annesinden konum atmasını istemiş
2 gündür her yerde aranıyor! Kurbanlık koyunun peşine düşüp kaybolan tıp öğrencisi, annesinden konum atmasını istemiş
3 yaşındaki çocuk, kontak anahtarını çıkarınca otomobil uçuruma yuvarlandı
3 yaşındaki çocuk, kontak anahtarını çıkarınca otomobil uçuruma yuvarlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Derya Yanık Ali Babacan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Muslera Aytaç Kara Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yoldan çıkan otomobil şarampolde takla attı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 16:53:46. #1.16#

title