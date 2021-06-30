Yoldan çıkan otomobil şarampolde devrildi: 1 yaralı
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Yoldan çıkan otomobil şarampolde devrildi: 1 yaralı

Yoldan çıkan otomobil şarampolde devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Yaztepe köyü mevkiinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Yaztepe köyü mevkiinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt istikametinden İnebolu istikametine seyir halinde olan O.K. idaresindeki 34 KH 7648 plakalı Fiat marka otomobil, Yaztepe Köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole çıktı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü O.K, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazananın ardından jandarma ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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