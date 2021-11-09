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Yoldan çıkan otomobil refüje çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu-Taşköprü karayolu Kurtgömeç köyü mevkiinde yoldan çıkan otomobil refüje çarptı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu-Taşköprü karayolu Kurtgömeç köyü mevkiinde yoldan çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada otomobil sürücüsü şarampole savrularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu Kurtgömeç köyü mevkiinde E.D. idaresindeki 37 DH 405 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı. Kazada otomobil sürücüsü, aracından fırlayarak şarampolde savruldu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanan ardından emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Yoldan çıkan otomobil refüje çarptı

Yoldan çıkan otomobil refüje çarptı

Yoldan çıkan otomobil refüje çarptı

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