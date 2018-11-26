Yoldan Çıkan Otomobil Direğe Çarpıp Tarlaya Uçtu: 6 Yaralı

Yoldan Çıkan Otomobil Direğe Çarpıp Tarlaya Uçtu: 6 Yaralı

Gaziantep’te zeytin toplamadan dönen ailenin bulunduğu otomobil, elektrik direğine çarpıp tarlaya uçtu.

Yoldan Çıkan Otomobil Direğe Çarpıp Tarlaya Uçtu: 6 Yaralı

Gaziantep'te zeytin toplamadan dönen ailenin bulunduğu otomobil, elektrik direğine çarpıp tarlaya uçtu. Kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yazıbağ Mahallesi'nde bulunan bahçelerinde zeytin topladıktan sonra kent merkezindeki evlerine dönen Fatih D. (45) idaresindeki 27 UN 835 plakalı otomobil, Burç Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan sürücü, babası Mehmet (79), eşi Sultan (42), çocukları Mehmet (12), Ebubekir (14) ve Esma (16) D. yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla kentteki hastanelere götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

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