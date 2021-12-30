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Yoldan çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı

Yoldan çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil devrildi.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil devrildi. Kazada anne ve kızı yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ovacık- Karabük karayolunda meydana geldi. Ovacık istikametinden Karabük'e seyir halinde olan Safiye Yılmaz (30) idaresindeki 34 ET 5531 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yol kenarındaki beton duvara çarparak yan yattı. Kazada otomobil sürücü Yılmaz ile yanında bulunan annesi Aysel Başdağ (55) yaralanarak araç içinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112, AFAD, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı. - KARABÜK

Yoldan çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı

Yoldan çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı

Yoldan çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı

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