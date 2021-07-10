Yoldan çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı
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Yoldan çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı

Yoldan çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan bir otomobil orta refüje çarptıktan sonra devrildi.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan bir otomobil orta refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki çocuğu yaralandı.

Kaza, 100 yıl Mahallesi Balıklarkayası mevkiinde meydana geldi. Kent merkezinden Kastamonu istikametine gitmekte olan Kübra D. (31) idaresindeki Fiat marka 78 BY 167 plakalı otomobil iddiaya göre başka bir sürücünün sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile ters dönen otomobilde sürücü Kübra D. ile yanında bulunan 6 yaşındaki kızı Ceylinsu D. yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ile otomobilden dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine 112 ve trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan anne ve kızı daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik polisleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, otomobil ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. - KARABÜK

Yoldan çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı
Yoldan çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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