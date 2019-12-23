Yoldan çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zafer T. yönetimindeki 07 UT 312 plakalı otomobil, Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde önce refüje çıktı, ardından ağaçlara çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Zafer T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.