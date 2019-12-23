Yoldan çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı
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Yoldan çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

23.12.2019 19:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:56
Yoldan çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı

'nın ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer T. yönetimindeki 07 UT 312 plakalı otomobil, Mahallesi D-400 karayolu üzerinde önce refüje çıktı, ardından ağaçlara çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zafer T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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