Yoldan çıkan otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı



KARABÜK - Karabük'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Cumayanı köyünden Karabük istikametine seyir halindeki Ahmet Misoğlu idaresindeki 78 AB 353 plakalı otomobil, bir başka aracın sıkıştırması sonrası yoldan çıkarak bariyerlere saplandı. Kazadan otomobil sürücüsü yara almadan kurtulurken, otomobilin arka koltuğunda oturan Serhat Bozkurt ve Hayrettin Bozkurt ise yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.