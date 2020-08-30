Yoldan çıkan otomobil ağaçlara çarparak durabildi
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Yoldan çıkan otomobil ağaçlara çarparak durabildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaçlara çarparak durabildi.

Yoldan çıkan otomobil ağaçlara çarparak durabildi
30.08.2020 22:02 | Son Güncelleme: 30.08.2020 22:05

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaçlara çarparak durabildi.

Kaza Nurdağı-Osmaniye Karayolu'nun ikinci kilometresinde meydana geldi. Osmaniye istikametinden Nurdağı yönüne ilerleyen Yahya K. yönetimindeki 31 DC 656 plakalı Ford marka otomobil kontrolden ağaçlara çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Yahya K. yaralandı. Yaralanan sürücü kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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