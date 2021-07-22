Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı, araçtaki çift yaralandı
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Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı, araçtaki çift yaralandı

Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı, araçtaki çift yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alpu-Alapınar Mahallesi yolunda seyir halindeyken viraja hızlı girerek direksiyon hakimiyetini kaybeden Ahmet Ç. (66) idaresindeki otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Ahmet Ç. ve ön koltukta oturan eşi Hatice Ç. (65) hafif yaralandı. Yaralılar Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı, araçtaki çift yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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