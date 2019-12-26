Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
Bolu'da yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bolu'da yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Baysal Bulvarı üzerinde seyreden Murat K. idaresindeki 14 ES 525 plakalı otomobil, Kasaplar köyü mezarlığı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.
Otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta bulunan Esra G. yaralandı.
Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.