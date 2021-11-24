Manisa'da yoldan çıkan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Manisa'da yoldan çıkan kamyonetin sürücüsü yaralandı

AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Demirci ilçesinde yoldan çıkan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde yoldan çıkan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Gökhan Yiğit'in kullandığı 45 PT 429 plakalı kamyonet, çevre yolundan pazaryeri istikametine giderken kontrolden çıktı.

Devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'da yoldan çıkan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Manisa'da yoldan çıkan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Manisa'da yoldan çıkan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Manisa'da yoldan çıkan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Manisa'da yoldan çıkan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Manisa'da yoldan çıkan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Manisa'da yoldan çıkan kamyonetin sürücüsü yaralandı

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AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri

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