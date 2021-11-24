Manisa'da yoldan çıkan kamyonetin sürücüsü yaralandı
AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Manisa'nın Demirci ilçesinde yoldan çıkan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde yoldan çıkan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Gökhan Yiğit'in kullandığı 45 PT 429 plakalı kamyonet, çevre yolundan pazaryeri istikametine giderken kontrolden çıktı.
Devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.