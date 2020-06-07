Yoldan çıkan kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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Yoldan çıkan kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yoldan çıkarak takla atan kamyonette 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Yoldan çıkan kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
07.06.2020 22:42 | Son Güncelleme: 07.06.2020 22:45

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yoldan çıkarak takla atan kamyonette 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Keşan-Uzunköprü karayolunun 39'uncu kilometresinde meydana geldi. Keşan'dan, Uzunköprü yönüne giden Metin Dolbun (55) yönetimindeki 22 AAV 973 plakalı kamyonet, yolun 39'uncu kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı. Kazada sürücü Metin Dolbun olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan eşi Fatma Dolbun (51) ve ablası Hamide Dolbun (66) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Metin Dolbun'un cansız bedeni, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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