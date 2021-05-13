Yoldan çıkan kamyonet apartman bahçesine düştü
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Yoldan çıkan kamyonet apartman bahçesine düştü

Yoldan çıkan kamyonet apartman bahçesine düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet apartmanın bahçesine düştü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet apartmanın bahçesine düştü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Safranbolu Esentepe Mahallesi Sunduk Caddesi üzerinde meydana geldi. Burak Ş. idaresindeki 78 SU 789 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra ters dönerek 3 katlı bir apartmanın bahçesine düştü. Gürültüye duyan ve kazayı gören apartman sakinleri sürücünün yardımına koşarak ters dönen kamyonetten çıkarttı. Sürücüsünün yara almadan atlattığı kaza sırasında balkonda oturan bazı vatandaşlar ise büyük panik yaşadı.

Kaza sonrası evlerinden aşağıya inen vatandaşları ise polis ekipleri ceza yazılacağını yönünde uyarılarda bulunarak evlerine gönderdi. Vinç yardımı ile kamyonet düştüğü yerden çıkarılırken, Trafik ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı. - KARABÜK

Yoldan çıkan kamyonet apartman bahçesine düştü
Yoldan çıkan kamyonet apartman bahçesine düştü
Yoldan çıkan kamyonet apartman bahçesine düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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