Yoldan çıkan kamyon zeytinliğe devrildi, sürücü yaralandı
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Yoldan çıkan kamyon zeytinliğe devrildi, sürücü yaralandı

11.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:51
Yoldan çıkan kamyon zeytinliğe devrildi, sürücü yaralandı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun zeytinliğe devrilmesi sonucu Hüseyin Elçin (47), yaralandı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun zeytinliğe devrilmesi sonucu Hüseyin Elçin (47), yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Orhangazi ilçesindeki Akharem Mahallesi kavşağında meydana geldi. Gemlik ilçesinden Orhangazi'deki Sölöz Mahallesi'ne giden Hüseyin Elçin yönetimindeki 16 AL 641 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrularak zeytinliğe devrildi. Çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirirken, hafif şekilde yaralanan sürücü Hüseyin Elçin vatandaşların yardımıyla kamyondan çıkarıldı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Yoldan çıkan kamyon zeytinliğe devrildi, sürücü yaralandı
Yoldan çıkan kamyon zeytinliğe devrildi, sürücü yaralandı
Yoldan çıkan kamyon zeytinliğe devrildi, sürücü yaralandı
Yoldan çıkan kamyon zeytinliğe devrildi, sürücü yaralandı
Yoldan çıkan kamyon zeytinliğe devrildi, sürücü yaralandı
Yoldan çıkan kamyon zeytinliğe devrildi, sürücü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY

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