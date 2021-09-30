Yoldan çıkan kamyon devrildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yoldan çıkan kamyon devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yoldan çıkan kamyon devrildi

Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan kamyon şarampolde devrildi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan kamyon şarampolde devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde K.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, İnebolu'ya seyir halindeyken Yukarıçaylı köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü K.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU

Yoldan çıkan kamyon devrildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Süleyman Soylu Sezai Temelli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Gülben Ergen
Spor Fatih Terim Mario Balotelli Gökhan Töre Lionel Messi Umut Meraş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yoldan çıkan kamyon devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 18:15:28. #1.11#