Son dakika haber! Yoldan çıkan kamyon devrildi, 1 ölü 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Yoldan çıkan kamyon devrildi, 1 ölü 1 yaralı

28.09.2020 13:50 | Son Güncelleme: 28.09.2020 14:11

Son dakika gelişmesine göre - Yoldan çıkan kamyon devrildi, 1 ölü 1 yaralı Sivas'ta yoldan çıkan kamyon şarampole devrildi.

- Yoldan çıkan kamyon devrildi, 1 ölü 1 yaralı

SİVAS - Sivas'ta yoldan çıkan kamyon şarampole devrildi. 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde merkeze bağlı Karaçayır köyü yolunda gerçekleşti. Sivas'tan Karaçayır köyü istikametine gitmekte olan 58 AAJ 902 plakalı Ford marka otomobil bilinmeyen bin nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Araçta bulunan O.E. yaralanırken Muhammet Furkan Alıncak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı O.E. ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haber! Yoldan çıkan kamyon devrildi, 1 ölü 1 yaralı
Son dakika haber! Yoldan çıkan kamyon devrildi, 1 ölü 1 yaralı
Son dakika haber! Yoldan çıkan kamyon devrildi, 1 ölü 1 yaralı
Son dakika haber! Yoldan çıkan kamyon devrildi, 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Erkan Kandemir Charles Michel Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Çağla Şikel Özlem Yıldız Serenay Sarıkaya
Spor Sörloth Fatih Terim Gökhan Töre Murat Şahin Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk İzmir Ermeni Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Yoldan çıkan kamyon devrildi, 1 ölü 1 yaralı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 14:11:49. #1.15#
title