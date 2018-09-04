Yoldan Çıkan Kamyon Bahçeye Uçtu: 1 Yaralı

Yoldan Çıkan Kamyon Bahçeye Uçtu: 1 Yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde nakliye kamyonu yoldan çıkarak bahçeye devrildi.

Yoldan Çıkan Kamyon Bahçeye Uçtu: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde nakliye kamyonu yoldan çıkarak bahçeye devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Yavuz E. idaresindeki 55 APL 33 plakalı nakliye kamyonu Lengelli Kavşağı'nda 3 metre aşağıda bulunan bahçeye devrildi. Devrilen kamyon elektrik direği ve ağaca çarparak durdu. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyonun çarptığı elektrik direğinden kopan tellerinin onarılması için YEDAŞ ekipleri çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

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