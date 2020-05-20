Yoldan çıkan hafriyat kamyonu tren raylarında durdu
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Yoldan çıkan hafriyat kamyonu tren raylarında durdu

Manisa'da direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen hafriyat kamyonu tren raylarının üzerine çıktı.

Yoldan çıkan hafriyat kamyonu tren raylarında durdu
20.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:50

Manisa'da direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen hafriyat kamyonu tren raylarının üzerine çıktı. Kazada kamyon şoförü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza 13.00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi doğu çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manisa Şehirler Arası Otobüs Terminali istikametinden Turgutlu istikametine seyir halindeki Mustafa V. idaresindeki 45 AAE 056 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Tren raylarına çarparak duran kamyonu gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralanan sürücü Mustafa V.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Manisa Şehir Hastanesine götürdü. Öte yandan olay yerine gelen emniyet ekipleri çevrede yol güvenliği sağladı.

Kazada yaralanan Mustafa V.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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