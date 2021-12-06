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Yoldan çıkan hafif ticari araç bahçeye uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yoldan çıkan hafif ticari araç bahçeye uçtu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sokak üzerinde bulunan evin bahçesine düştü.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sokak üzerinde bulunan evin bahçesine düştü. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 870 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan Ö.D. idaresindeki 34 FR 2674 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sokak üzerinde bulunan bir evin bahçe duvarına çarptı. Daha sonra duvarı aşan araç, evin bahçesine düştü. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüye, olay yerinde müdahale etti. Bahçeye uçan araç vinç yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Yoldan çıkan hafif ticari araç bahçeye uçtu

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