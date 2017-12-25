Yoldan Çıkan Araç Tarlaya Uçtu: 2 Yaralı
Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir otomobil tarlaya uçarken, 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir otomobil tarlaya uçarken, 2 kişi yaralandı.
İzmir-Bursa kara yolunda Bursa istikametine seyreden A.K. (51) idaresindeki 41 FK 705 plakalı otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Ş.V. (44) yaralandı. Araçta büyük hasar oluşurken, yaralılar olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BURSA