Yoldan çıkan araç ağaçlara çarptı: 1 ölü Yoldan çıkan araç ağaçlara çarptı: 1 ölü Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Yoldan çıkan araç ağaçlara çarptı: 1 ölü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam 22.00 sularında 17 UL 944 plakalı otomobiliyle Örenli köyünden ilçe merkezine gelmekte olan Sadettin Şen (27), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil ağaçlara çarparak alt yola düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şen'in cenazesi ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan savcılık incelemesinin ardından Şen'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bayramiç'te doğalgaz ve ısı sistemleri üzerine esnaflık yaptığı belirlenen Sadettin Şen'in evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA