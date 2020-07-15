Yoldan atılan izmarit evin çatısını küle çevirdi
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Yoldan atılan izmarit evin çatısını küle çevirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun alt kısmında bulunan evin çatısı, çevreden atıldığı iddia edilen sigara izmariti sonucu yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yoldan atılan izmarit evin çatısını küle çevirdi
15.07.2020 20:25 | Son Güncelleme: 15.07.2020 20:36

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun alt kısmında bulunan evin çatısı, çevreden atıldığı iddia edilen sigara izmariti sonucu yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangında evden kurtarılan muhabbet kuşu ise itfaiye ekiplerince sahibi olan küçük kıza teslim edildi.

Yangın akşam saatlerinde İzmit ilçesi Serdar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Mahallesi'nde yol seviyesinde bulunan bir evin çatı kısmında yangın çıktı. Çatının yandığını gören ev sahipleri dışarı çıkarak durumu 112 Acil Yadım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle çatısı büyük oranda hasar gören evden sağ olarak kurtarılan muhabbet kuşu ise sahibi olan küçük kıza, itfaiye ekiplerince teslim edildi. Evin hasar görmesine neden olan yangının yoldan atılan sigara izmariti ile çıkmış olabileceği iddia edildi.

Yangın sonrası olay yerine gelen İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in geçmiş olsun dileklerini ileterek, evdeki hasarın giderilmesi konusunda aileye destek verileceğini söyledi. İtfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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