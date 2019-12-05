Yoldaki su dolu çukur kazaya neden oldu
Karşıyaka Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde oluşan ve yağmur sonrası içi su dolan çukuru sadece su birikintisi zannederek içinden geçmeye çalışan araç sürücüsü çukura düştü.
05.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:39
Karşıyaka Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde oluşan ve yağmur sonrası içi su dolan çukuru sadece su birikintisi zannederek içinden geçmeye çalışan araç sürücüsü çukura düştü.
Arkadan gelen bir araç da su birikintisine düşerek duran araca çarptı.
Kazada yaralanan olmazken her iki araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: AA