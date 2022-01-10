Yoldaki refüje çarparak durabildi: 2 yaralı - Haberler
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Yoldaki refüje çarparak durabildi: 2 yaralı

Yoldaki refüje çarparak durabildi: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta Baştarla mevki'inde iki otomobilin karıştığı kazada iki kişi yaralandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta Baştarla mevki'inde iki otomobilin karıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Baştarla mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre kavşaktan dönmeye çalışan 67 ABL 372 plakalı Volkswagen marka otomobil, Zonguldak istikametine giden 67 TL 987 plakalı Hyundai marka otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hyundai marka otomobil yoldaki refüje çarparak durabildi. Kazada Hyundai marka araç içerisinde bulunan karı koca yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Yoldaki refüje çarparak durabildi: 2 yaralı

Yoldaki refüje çarparak durabildi: 2 yaralı

Yoldaki refüje çarparak durabildi: 2 yaralı

Yoldaki refüje çarparak durabildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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