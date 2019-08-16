Yoldaki kaplumbağayı kurtarmak isterken öldü

16.08.2019 13:59

Denizli'de yolun ortasında bulunan kaplumbağayı ezilmemesi için kenara alan kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Turgay Nacak (25) 60 TK 199 plakalı otomobili ile Denizli istikametine giderken Çivril-Denizli kara yolunun ortasında kaplumbağa gördü.

Otomobilini durduran Nacak, kaplumbağayı kenara bırakmak istedi.

Bu sırada aynı yönde seyreden Mehmet Orhanlar'ın idaresindeki 20 AB 070 plakalı otomobil Nacak'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Nacak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Orhanlar, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Nacak'ın cenazesi toprağa verildi

Otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Nacak'ın cenazesi, ailesi tarafından morgdan alınarak Kıralan Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Bekar olduğu belirtilen Nacak'ın çevresinde hayvansever kimliğiyle tanındığı, evinde kedi, köpek ve tavuk beslediği öğrenildi.

Öte yandan Nacak'a otomobiliyle çarparak ölümüne sebebiyet verdiği ileri sürülen ve Kavakköy Mahallesi muhtarı olduğu belirtilen sürücü Mehmet Orhanlar ise tedavisinin ardından ifadesi için karakola götürüldü.

Kaynak: AA