Yoldaki çukuru fark etmeyen motosiklet sürücüsü kazayı ucuz atlattı
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Yoldaki çukuru fark etmeyen motosiklet sürücüsü kazayı ucuz atlattı

Yoldaki çukuru fark etmeyen motosiklet sürücüsü kazayı ucuz atlattı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yolda seyir halindeyken asfaltta oluşan yaklaşık 30 santimetrelik çukuru fark etmeyen motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde kazayı ucuz basit sıyrıklarla atlattı.

22.06.2020 09:48 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:10

Yoldaki çukuru fark etmeyen motosiklet sürücüsü kazayı ucuz atlattı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yolda seyir halindeyken asfaltta oluşan yaklaşık 30 santimetrelik çukuru fark etmeyen motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde kazayı ucuz basit sıyrıklarla atlattı.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Aliçetinkaya Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi Tapu Kadastro Sitesi karşısındaki asfalt yolda saat 23.00 sıralarında 10 YB 208 plakalı motosikletiyle evine gitmekte olan sürücü Mümin Ceyhan, uzunca süredir yolun üzerinde var olan çukura sert bir şekilde girip çıkınca dengesini kaybederek yere savruldu.

Kazada yol kenarındaki park halindeki araçlara başını ve vücudunun çeşitli yerlerini vuran motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ve bekçilerin olay yerine sevk ettirdiği ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceyhan'ın hayati bir sıkıntısının olmadığı öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Gülsüm Erbaş, asfaltın üzerinde bir çukurun oluştuğunu ancak bu çukurun kapatılmadığını kaydederek, "Bu yüzden şimdiye kadar bir çok kaza meydana geldi. Motosiklet yada otomobil sürücüleri bu çukuru fark etmeyip aracıyla içinden geçince kazalar oluyor. 2-3 gün önce yine hava karardığı bu saatlerde tıpkı bu akşam olduğu gibi 2 ayrı motosiklet sürücüsü daha yaptı. " dedi.

Söz konusu çukur ile ilgili mahalle sakinlerinden bugüne kadar Ayvalık Belediyesi'ne herhangi bir bildirimde bulunulmadığını aktaran Gülsüm Erbaş, "Bu çukur bnir gün ölümlü trafik kazalarına da sebebiyet verebilir. Lütfen yetkililer sesimizi duyup bu çukurun kapatılmasını sağlasınlar" diye konuştu.

Yoldaki çukuru fark etmeyen motosiklet sürücüsü kazayı ucuz atlattı

Kaynak: İHA

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