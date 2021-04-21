Yolda yürüyen kadının telefonunu gasp eden şahıs tutuklandı
Gaziantep'te yolda yürüyen kadının telefonunu gasp eden şahıs yakalandı.
Gaziantep'te yolda yürüyen kadının telefonunu gasp eden şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cengiz Topel Mahallesi'nde yolda yürüyen bir kadının telefonunu gasp eden şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı