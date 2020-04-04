Yolda yürüyen kadına kabus yaşattı, 500 metre sonra polis yakaladı... O anlar kamerada
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Adana, Polis, 3. Sayfa

Yolda yürüyen kadına kabus yaşattı, 500 metre sonra polis yakaladı... O anlar kamerada

Yolda yürüyen kadına kabus yaşattı, 500 metre sonra polis yakaladı.

04.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:51
Yolda yürüyen kadına kabus yaşattı, 500 metre sonra polis yakaladı... O anlar kamerada

Yolda yürüyen kadına kabus yaşattı, 500 metre sonra polis yakaladı... O anlar kamerada

Bisiklet ile gelip yolda yürüyen kadının cep telefonunu çalan kişi yakalandı

ADANA - Adana'da yolda yürüyen kadının cep telefonunu bisiklet ile gelip kapkaç yöntemiyle çalan kişi 500 metre sonra polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 2 Nisan Perşembe günü Seyhan İlçesi'ne bağlı Mücahitler Caddesi üzerinde meydana geldi. H.E.S. isimli kadın yolda cep telefonu ile konuşarak yürürken M.B. isimli şahıs, bisiklet ile kadının arkasından gelerek cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldı. H.E.S. 'Hırsız var telefonumu çaldı' diyerek şüphelinin arkasından bağırdı.

Çevrede devriye gezen polis ekipleriyse bisikletli şahsı 500 metre ileride cep telefonu ile yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.

M.B.'nin kapkaç anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yolda yürüyen kadına kabus yaşattı, 500 metre sonra polis yakaladı... O anlar kamerada

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Yolda yürüyen kadına kabus yaşattı, 500 metre sonra polis yakaladı... O anlar kamerada
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