Yolda yürüyen adama çarptıktan sonra aracı bırakıp kaçtılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yolda yürüyen adama çarptıktan sonra aracı bırakıp kaçtılar

Yolda yürüyen adama çarptıktan sonra aracı bırakıp kaçtılar Bahçelievler'de, yol kenarında yürüyen adama otomobil çarptı.

13.06.2020 07:28 | Son Güncelleme: 13.06.2020 07:36

Yolda yürüyen adama çarptıktan sonra aracı bırakıp kaçtılar

İSTANBUL - Bahçelievler'de, yol kenarında yürüyen adama otomobil çarptı. Erkek şahıs yere yığılırken, araçtakiler sürücüyle beraber otomobili yol kenarına bırakıp kayıplara karıştı.

Olay, saat 01.15 sularında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında yürüyen adama, Zeytinburnu istikametine giden henüz sürücü kimliği belirlenemeyen 34 ZH 6995 otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan erkek şahıs yere yığılırken, otomobildeki 3 kişi yol kenarına park edip kaçmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise yolu trafiğe kapatarak araç üstünde ve yolda inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından yol trafiğe açılırken polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ağır yaralanan kimliği öğrenilemeyen erkek şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yolda yürüyen adama çarptıktan sonra aracı bırakıp kaçtılar

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor Haber
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı Haber
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Hazal Kaya'dan 'Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?' sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez
Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
Trafikte makas atan sürücü, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu
Trafikte makas atan sürücü, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu
Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi
Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti
Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu
İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu
İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
İzmir'de sağanak nedeniyle dere taştı, dükkan ve araçlar sular altında kaldı
İzmir'de sağanak nedeniyle dere taştı, dükkan ve araçlar sular altında kaldı
Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu
Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi
Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan İrem Derici Mariah Carey Rafet El Roman
Spor Jose Sosa Bülent Uygun Sergen Yalçın Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Emrah Çocuk Ankara Ambulans
Şu an buradasınız: Yolda yürüyen adama çarptıktan sonra aracı bırakıp kaçtılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 07:39:12. #1.15#
title