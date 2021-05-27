Yolda yürürken uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yolda yürürken uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Yolda yürürken uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da yolda yürürken kimliği belirsiz kişinin tüfekli saldırısına uğrayan Sait D. (61) ayağından yaralandı.

ADIYAMAN'da yolda yürürken kimliği belirsiz kişinin tüfekli saldırısına uğrayan Sait D. (61) ayağından yaralandı.

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Bağpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Sait D. yolda yürürken yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların ayağına isabet ettiği Said D., yaralandı. İhbar üzerine ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sait D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Yolda yürürken uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
Yolda yürürken uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Antony Blinken Adnan Menderes Süleyman Soylu
Magazin Sibel Can Demet Evgar Deniz Çakır Hülya Avşar
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Emre Belözoğlu Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yolda yürürken uğradığı silahlı saldırıda yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 18:19:00. #1.15#

title