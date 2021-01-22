Yolda yürürken tekme attığı otomobilin aynasını kırdı
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Yolda yürürken tekme attığı otomobilin aynasını kırdı

22.01.2021 17:12 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:16
Yolda yürürken tekme attığı otomobilin aynasını kırdı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, orta yaşlı bir kişi, yolda yürüdüğü sırada karşısına çıkan bir otomobile tekme atıp, yandaki aynasını kırdı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, orta yaşlı bir kişi, yolda yürüdüğü sırada karşısına çıkan bir otomobile tekme atıp, yandaki aynasını kırdı. Olay, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen 20 Ocak Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında, Yeşilyurt semtinde meydana geldi. Yolda yürüyen orta yaşlı bir kişi, yolun sağında park halinde duran bir otomobilin aynasına tekme attı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olay, yandaki binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahsın tekme atması sonrasında aracın aynasının kırılıp yere düşmesi yer alıyor. Konu hakkında polise herhangi bir başvurunun henüz yapılmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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