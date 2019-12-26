Yolda yürürken tanımadığı adamın saldırısına uğradı
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Yolda yürürken tanımadığı adamın saldırısına uğradı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolda yürümekte olan bir kadın tanımadığı bir kişinin tekme tokat saldırısı sonucu yaralandı.

26.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:18
Yolda yürürken tanımadığı adamın saldırısına uğradı

'ın ilçesinde yolda yürümekte olan bir kadın tanımadığı bir kişinin tekme tokat saldırısı sonucu yaralandı.


Alınan bilgiye göre, , Anıt Meydanı civarında kaldırımda yürümekte olan Emine Göden, tanımadığı bir kişinin tekme tokat saldırısına uğradı. Çelme takarak yere düşürdüğü Emine Göden'e vurmaya devam eden saldırgana çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Darp edilen kadın olay yerine çağrılan ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.


Olay anını anlatan görgü tanıkları saldırganın bir anda kadına doğru yöneldiğini çelme takıp yere düşürerek kadını darp ettiğini anlattı.


Tanımadığı kişinin saldırısı sonucu yaralanan ve şoka giren Emine Göden'in İskenderun Devlet Hastanesinde sağlık personeli olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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