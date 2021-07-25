Yolda yürürken sopalı saldırıya uğradı
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Yolda yürürken sopalı saldırıya uğradı

Yolda yürürken sopalı saldırıya uğradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da bir kişi, yolda yürüdüğü esnada uğradığı sopalı saldırı sonucu yaralandı.

Adıyaman'da bir kişi, yolda yürüdüğü esnada uğradığı sopalı saldırı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde yolda yürüyen Sait Ç. (27), yanına yaklaşan bir şahsın sopalı saldırısına uğradı. Aldığı sopa darbeleri ile yaralanan Sait Ç., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan kimliği belirsiz şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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