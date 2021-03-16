Yolda yürürken sopalı saldırıda yaralandı
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Yolda yürürken sopalı saldırıda yaralandı

16.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:02
Yolda yürürken sopalı saldırıda yaralandı

ADIYAMAN'da, yolda yürürken kimliği belirsiz kişinin sopalı saldırısına uğrayan Mehmet Kurs, yaralandı.

ADIYAMAN'da, yolda yürürken kimliği belirsiz kişinin sopalı saldırısına uğrayan Mehmet Kurs, yaralandı. 

Olay, sabah saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Kurs, yolda yürürken yanına gelen kişi tarafından sopayla dövüldü. Aldığı sopa darbeleri ile yaralanan Kurs yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Mehmet Kurs, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Yolda yürürken sopalı saldırıda yaralandı
Yolda yürürken sopalı saldırıda yaralandı
Yolda yürürken sopalı saldırıda yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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