Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı
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Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı

Diyarbakır'da Bağlar ilçesinde bir kişi, yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayarak bacaklarından yaralandı.

Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı
09.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:02

Diyarbakır'da Bağlar ilçesinde bir kişi, yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayarak bacaklarından yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerindeki 407. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.D. yolda yürüdüğü sırada ismi öğrenilmeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan C.D., kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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